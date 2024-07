Vola in finale di Coppa America l'Argentina di Lautaro Martinez, che quindi potrà difendere il titolo nell'ultimo atto della competizione contro una tra Uruguay e Colombia.

Al MetLife Stadium in New Jersey, l'Albiceleste ha superato 2-0 il Canada con i gol di Julian Alvarez al 22' e di Lionel Messi al 51' (prima firma della Pulga in questa edizione). Lautaro, miglior goleador del torneo, è entrato in campo al 78' proprio al posto del primo marcatore di serata, mentre Valentin Carboni è rimasto in panchina.