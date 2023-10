Grande attesa per Inghilterra-Italia di stasera a Wembley (ore 20.45), gara fondamentale per il cammino degli azzurri verso Euro 2024. Il c.t. Spalletti valuta diversi cambi di formazione rispetto all'undici di partenza visto contro Malta: dall'inizio dovrebbero vedersi Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi e Udogie in difesa; Cristante e Frattesi con Barella a centrocampo; tridente d'attacco formato da Berardi, Scamacca ed El Shaarawy. Pronti in panchina gli altri interisti Darmian, Bastoni e Dimarco.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.