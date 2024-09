È uno solo l’interista impegnato nella serata di oggi con le Nazionali impegnate in Nations League: trattasi di Piotr Zielinski con la sua Polonia, titolatissimo nell’undici schierato da Probierz per affrontare questa sera la Scozia nella gara di debutto. Il centrocampista polacco, che non ha ancora esordito con l’Inter, sua nuova squadra di club dopo l’addio al Napoli, è stato schierato in campo dal primo minuto in mezzo alla linea di centrocampo.

