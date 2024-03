Con l'arrivo sulla panchina della Lazio di Igor Tudor, almeno fino al termine della stagione Ciro Immobile dovrà cercare di mettersi in mostra per convincere il nuovo allenatore. L'obiettivo è tornare a segnare interrompendo un digiuno di 7 partite, magari già contro la Juventus. Ad ogni modo, come riporta Il Messaggero, mai come oggi Immobile è pronto a cambiare aria così come la Lazio ad ascoltare eventuali offerte (visto il contratto sino al 2026). L’Inter resta in stand-by così come gli approcci dall’Arabia.