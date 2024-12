Il quotidiano di Napoli Il Mattino rilancia l'idea Francesco Pio Esposito per la formazione di Antonio Conte. Secondo il giornale, convincere l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta a privarsi del giovane attaccante che sta facendo al momento faville con la maglia dello Spezia potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto.

Nonostante ciò, il Napoli è deciso a sondare il terreno e avrebbe già pianificato un incontro nelle prossime ore per discutere dell’operazione. Non sorprende che il 19enne di Castellammare di Stabia piaccia a Giovanni Manna ma soprattutto ad Aurelio De Laurentiis. Esposito ha estimatori anche in Premier League.

