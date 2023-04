L'Inter non vuole complicarsi la vita e Steven Zhang vede la concreta possibilità di essere il quarto presidente della storia nerazzurra a raggiungere le semifinali della più grande competizione europea per club dopo i due Moratti e Fraizzoli. Il numero uno del club ha trovato il modo di star vicino alla squadra anche nelle ultime ore, incitando direttamente i giocatori e l’allenatore. E facendo sentire la propria presenza anche con telefonate e messaggi.

Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport: "Zhang è un presidente diverso. Ha 31 anni, è un coetaneo dei calciatori, ha una maniera di rapportarsi con loro differente da quella canonica dei suoi colleghi. E quindi non c’è da stupirsi se, oltre alla presenza fisica, il contatto avvenga attraverso il telefono, con messaggi di incoraggiamento - si legge -. Lo ha fatto con Simone Inzaghi, con il quale ha avuto modo di confrontarsi di persona anche sabato scorso, nella pancia di San Siro dopo la sconfitta dolorosa con il Monza. I due hanno un rapporto diretto fin dalle prime settimane e la cosa non è mai cambiata, neppure in questi ultimi periodi difficili. E allora il presidente ha voluto tranquillizzare il tecnico con una telefonata anche ieri, alla vigilia, ricordando come già in passato sia stato capace di vivere grandi notti europee. Stessa cosa con Lautaro, Dzeko, Barella e Calhanoglu.