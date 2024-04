"Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani (oggi, ndr) giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere subito, succederà presto". Queste le parole di Steven Zhang alla squadra alla vigilia del derby.

Considerazioni sacrosante del presidente nerazzurro, arrivate dopo altre parole, sempre di grande serenità e consapevolezza. E c'è stato anche un passaggio sui comportamenti: "Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succedere nel derby, mantenete alti i valori dell'Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell'avversario". Non banale, specialmente dopo quanto vissuto sull'altra sponda del Naviglio due anni fa, quando i festeggiamenti non furono esattamente sportivi.

Zhang - come spiega la Gazzetta - non vedrebbe di buon occhio esagerazioni sotto ogni punto di vista. In linea generale, l'intervento diretto di Steven dà la dimensione del tipo di giornata che si appresta a vivere l'Inter: anche lui sente molto l'avvicinarsi della partita, potendo agganciare Angelo Moratti e diventare il secondo presidente più vincente della storia del club, con sette trofei.

