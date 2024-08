Siamo già alla vigilia di Inter-Lecce, seconda giornata di Serie A. Dopo il pari al debutto, i nerazzurri vogliono immediatamente riscattarsi e portare a casa i primi tre punti della stagione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, possibili alcuni cambi nell'undici di partenza. Inzaghi dovrebbe riconsegnare la fascia destra a Pavard e Dumfries, con Bisseck e Darmian inizialmente in panchina. Per il resto, stessi volti di sempre. Restano out i soli De Vrij e Buchanan. Prima chiamata per Zielinski.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.