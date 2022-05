Messa in bacheca la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana, Simone Inzaghi non ammetterà distrazioni a Cagliari, dove la sua Inter vincendo rimarrebbe aggrappata al sogno scudetto a prescindere dal risultato del Milan con l'Atalanta. Per evitare sorprese, non infrequenti dopo un impegno infrasettimanale (7 vittorie, 5 pari e un ko lo score), il tecnico piacentino si affiderà ai soliti noti, con giusto 2-3 variazioni rispetto all'undici anti-Juve, secondo Gazzetta.it. In difesa potrebbe rientrare Alessandro Bastoni, sempre fuori dalla squadra titolare dal match con la Roma (23 aprile) per un risentimento al soleo; a destra riecco Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian, mentre in attacco Joaquin Correa è nettamente favorito rispetto a Edin Dzeko per far coppia con Lautaro Martinez.