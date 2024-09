Infortuni e scelte tattiche spingono Inzaghi a qualche cambio di formazione tra derby e Udinese. A Udine saranno tre i volti nuovi dopo il ko contro il Milan: Darmian sulla destra (con Dumfries in panchina), Frattesi al posto di Barella (infortunato) e in difesa Bisseck per Pavard. Queste le scelte del tecnico piacentino secondo La Gazzetta dello Sport. Confermati anche Mkhitaryan e Lautaro, entrambi alla ricerca del top della forma: per Zielinski e Taremi probabile spazio in Champions.

