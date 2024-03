Nessuno alzi il piede dall'acceleratore. Questo il diktat di Inzaghi ai suoi in vista dell'impegno di stasera contro il Genoa che può blindare forse definitivamente lo scudetto.

Buone notizie da Appiano: tra i convocati tornano Thuram, Acerbi e Frattesi. Andranno tutti e tre in panchina, pronti a prendersi qualche minuto a gara in corso. Come conferma la Gazzetta, Sanchez si è meritato una chance dal 1' e agirà a fianco di Lautaro. Dentro anche Pavard e Carlos Augusto (Bastoni squalificato). Dumfries a destra ritrova una maglia da titolare.