L'Inter di Simone Inzaghi resterà a riposo fino a lunedì, ma Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij faranno comunque gli straordinari: la Gazzetta dello Sport spiega che l'olandese e il croato lavoreranno comunque in palestra per recuperare dai rispettivi infortuni. Lo staff medico nerazzurro è ottimista per entrambi, perché le lesioni riscontrate sarebbero quasi del tutto assorbite. Tra i due, quello che sembra più vicino al rientro è Brozovic, ma c'è fiducia anche per l'olandese. Si attendono novità anche da Lautaro Martnez e Matias Vecino, entrambi alle prese con il Covid.