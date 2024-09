Eccezion fatta per Dimarco, domani sera contro il Manchester City torna l'Inter titolare, quella della seconda stella. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi tornerà ad affidarsi a quei giocatori che gli hanno regalato più gioie in questi mesi. Accantonato il turnover di Monza, non troppo riuscito, il tecnico nerazzurro ristabilisce le gerarchie.

A parte Carlos Augusto a sinistra, per il resto dentro tutti i top: in difesa tornano Acerbi e Bastoni con il confermato Pavard, mentre in mediana riecco Barella e Calhanoglu a completare il reparto con Mkhitaryan; Dumfries in vantaggio su Darmian sulla destra. Infine, in attacco, nonostante la prova opaca di domenica sera, Inzaghi punterà ancora su Lautaro e Thuram. Il capitano - scrive la rosea - è lontano dalla forma migliore. Avrebbe bisogno di tempo e di allenamenti in più, per tornare al massimo. Ma non accetta l’idea di non segnare, ha fame di tornare al gol. E Inzaghi asseconda questa sua volontà.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.