Cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti di Inter e Juventus in vetta alla classifica al termine del campionato? Com'è noto, ci sarebbe uno spareggio e il tricolore sarebbe assegnato alla vincente della gara secca.

Ma dove si disputerebbe il match? In casa della squadra migliore nel doppio confronto di campionato, come spiega la Gazzetta dello Sport. All’andata Juve-Inter è finita 1-1 per cui, In caso di altro pareggio, si giocherebbe in campo neutro. E la stessa cosa comunque potrebbe accadere per motivi di ordine pubblico

