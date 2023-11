Domani sera, a Leverkusen, l'Italia si gioca l'accesso diretto al prossimo Europeo. Per la sfida contro l'Ucraina dovrebbero esserci tre cambi rispetto alla formazione azzurra scesa in campo nella sfida con la Macedonia del Nord.

Stando alle indicazioni dall'allenamento di stamattina a Coverciano, La Gazzetta dello Sport parla di Di Lorenzo (che venerdì era squalificato) al posto di Darmian, del rientro dal 1' di Frattesi a centrocampo per Bonaventura e della staffetta tra Politano e Berardi in attacco. In questo caso sarebbero confermati gli anche gli altri tre interisti rimasti, Barella, Dimarco e Acerbi.

