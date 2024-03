Ore di attesa in casa Inter per conoscere l'entità degli infortuni di De Vrij e Sommer, entrambi reduci da problemi nati quando erano con le nazionali.

Oggi il portiere, che ha patito una distorsione alla caviglia destra, si sottoporrà agli accertamenti del caso: come riferisce la Gazzetta dello Sport, dai primi contatti con lo staff medico nerazzurro sembrerebbero esclusi rischi di stop lunghi. E la caviglia che si infortunò prima del Mondiale in Qatar era l'altra. Ad ogni modo, qualora lo svizzero non riuscisse a recuperare per l'Empoli, spazio ad Audero, già titolare a Lecce un mese fa.