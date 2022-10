Si avvicina il summit tra l'Inter e Milan Skriniar per il rinnovo dello slovacco: l'incontro è previsto per la giornata di oggi. E cresce l'ottimismo nerazzurro anche considerando le parole del presidente Zhang. Si va verso una proposta da 6,5 milioni netti a stagione , a livello degli altri top della rosa. "È bene ricordare che in estate, durante il lungo corteggiamento del Paris Saint Germain , il club dell’emiro Al Thani era arrivato ad offrire quasi 9 milioni netti, bonus compresi - scrive la Gazzetta dello Sport -. E le offerte a scadenza non sono certo inferiori... Ovviamente Marotta si augura una fumata bianca in tempi rapidi. Ma è chiaro il rischio di pericolose riflessioni, che l’Inter spera comunque di poter scongiurare. Ma il club di Zhang deve comunque prepararsi ad ogni evenienza, anche se Skriniar restasse a disposizione di Inzaghi anche dopo la chiusura del mercato di gennaio".

Diversi i nomi di difensori sul taccuino del diesse Ausilio: dal valenciano Diakhaby (in scadenza di contratto) al ventenne francese Nianzou del Siviglia. "Invece sul fronte italiano sta prendendo corpo l’interesse per il centrale brasiliano dell’Udinese, Rodrigo Becao. A 26 anni ha già maturato un’esperienza triennale nel nostro campionato ed è partito con un rendimento eccellente; 9 gare, 1 gol e 1 assist. Ora è fermo per infortunio, ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2024 e non intende fermarsi a lungo in Friuli. Già in estate sarebbe dovuto partire e la Premier lo aveva adocchiato, ma la società di Zhang ha gli argomenti per dire la sua in quest’asta ormai all’orizzonte. Tutto dipende da Skriniar, ovviamente", sottolinea la rosea.