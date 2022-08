Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fissato una sorta di dead-line per quanto riguarda le uscite, soprattutto per Skriniar. "L’incertezza non può durare all’infinito perché non fa bene a nessuno: in un senso o nell’altro, il futuro dello slovacco sarà chiaro entro i prossimi 10 giorni, dunque entro l’esordio di Lecce: la cifra per portarlo via a Inzaghi è sempre quella, 70 milioni. Perché dopo quella data diventerebbe ancor più complicato anche andare a cercare il sostituto, considerato che anche altri club (la Fiorentina per Milenkovic?) potrebbero ragionare alla stessa maniera". Stesso discorso anche per Dumfries, tornato nel mirino di Chelsea e United nelle ultime ore: 50 milioni entro il 13 agosto oppure addio.