Accordo trovato per la risoluzione del contratto tra l'Inter e Alexis Sanchez . Come conferma la Gazzetta dello Sport , oggi l’agente Fernando Felicevich è atteso nella sede dell’Inter per mettere nero su bianco l’accordo di risoluzione consensuale del contratto e definire la buonuscita dell’attaccante cileno, che costerà al club nerazzurro 5 milioni lordi .

"Di fatto, le parti erano già d’accordo da tempo: Felicevich aveva incontrato la dirigenza interista a inizio luglio, per discutere della risoluzione dell’altro suo assistito cileno, Arturo Vidal. E già allora si era giocato a carte scoperte anche per Sanchez: serviva soltanto trovare una nuova squadra compatibile con le ambizioni dell’ex Niño Maravilla. Sarà il Marsiglia, con cui firmerà nei prossimi giorni un biennale da circa 3 milioni a stagione", spiega la rosea, smontando dunque tutte le illazioni che volevano l'attaccante pronto a tirarla per le lunghe per strappare condizioni più vantaggiose.

Tra prestito, acquisto definitivo e ingaggio, Suning ha investito più di 35 milioni lordi per le prestazioni di Sanchez. "Sanchez ha comunque lasciato un segno. E pure un rimpianto: senza la sua espulsione a Liverpool, Inzaghi ancora oggi è convinto che l’Inter avrebbe potuto eliminare i Reds in Champions".