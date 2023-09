Alexis Sanchez sta bene e questa notte sarà regolarmente a disposizione di Eduardo Berizzo per la sfida alla Colombia. Ed è stato lo stesso c.t. della Roja a confermare il recupero del nerazzurro ieri in conferenza stampa. "Allarme rientrato - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Dopo giorni di preoccupazione, finalmente dal Sudamerica arrivano buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Alexis Sanchez sta bene e i test medici effettuati dopo la presunta anemia sono stati confortanti".

Quello che interessa a Inzaghi, ovviamente, è la disponibilità di Sanchez già per il derby di sabato. Il cileno tornerà in Italia soltanto giovedì e, ragionevolmente, come tutti i sudamericani, sarà da valutare viste le fatiche e il volo, ma è chiaro che la paura è passata. "Sanchez adesso può tornare in campo per aiutare la sua nazionale, ma anche cominciare a pensare di poter giocare uno scampolo di derby sabato, per il suo secondo debutto in nerazzurro", sostiene la rosea.

