Tra domani e martedì, quasi sicuramente, Inter e Milan sentiranno il sindaco di Milano, Beppe Sala, per parlare del dossier del nuovo San Siro dopo che Palazzo Marino ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate la valutazione sul prezzo della Scala del Calcio e della zona circostante. La Gazzetta dello Sport parla di 200 milioni di euro, forse qualcosa di più, una cifra che verrebbe giudicata con favore dai nerazzurri, meno dai rossoneri. Che ormai da mesi stanno giocando su due tavoli, avendo acquistato il terreno per costruire uno stadio a San Donato: "Non abbiamo abbandonato San Donato, al contrario resta la nostra opportunità numero uno", ha spiegato recentemente il presidente Paolo Scaroni. Al contrario, l'Inter su Rozzano ha fatto molto meno e l'ipotesi San Donato in condivisione con i cugini finora non l'ha mai presa in considerazione.

