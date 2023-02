Sarà l'Inter a chiudere la giornata di campionato al via tra poche ore con Milan-Torino. Lunedì sera i nerazzurri saranno impegnati al Marassi contro la Sampdoria, match che potrebbe portare Inzaghi a lanciare qualche novità di formazione. Lukaku si candida infatti per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci il ritorno dal 1' di Brozovic: Gazzetta.it parla di testa a testa tra il croato e Mkhitaryan per un posto a centrocampo.