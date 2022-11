In attesa della risposta di Milan Skriniar , l'Inter può accelerare altre situazioni per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori in scadenza. Questo quanto sostiene La Gazzetta dello Sport , che inizia la sua analisi da Stefan de Vrij : la dirigenza nerazzurra è tornata alla carica proponendo al difensore un contratto biennale alle stesse cifre attuali, ovvero 4 milioni netti a stagione. "L'Inter aspetta la sua risposta, ma intanto la sua mossa l'ha fatta", precisa il quotidiano.

L'altro rinnovo caldo è quello di Matteo Darmian, con l'Inter che continuerà ad usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita: il club nerazzurro rinnoverà il contratto dell'ex United per altre due stagioni, spostando la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025. Il giocatore guadagnerà più di 3 milioni netti a stagione.

Più in avanti, invece, sarà approfondito il discorso con Edin Dzeko: per proseguire l'avventura a Milano, il bosniaco dovrebbe però abbassare l'attuale ingaggio da 5,5 milioni netti (a 3 milioni più bonus può arrivare il via libera per il prolungamento di un altro anno). "Per il ruolo fondamentale che svolge nello spogliatoio, è probabile anche il rinnovo per D’Ambrosio, mentre su Handanovic sarà il direttore interessato a decidere: se accetterà di essere il vice Onana (la situazione ormai è cristallizzata), lo sloveno continuerà la sua avventura all’Inter. Addio scontato per Gagliardini. Aria di conferma per il terzo portiere Cordaz", conclude la rosea.