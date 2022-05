Subito dopo il match di Cagliari, i rappresentati di Ivan Perisic vedranno l'Inter per definire finalmente il futuro del croato, che si è sfogato un po' dopo il successo in Supercoppa in cui ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore. E la situazione resta molto fluida, con la Juve alla finestra come svela la Gazzetta dello Sport. "Col tempo si è solidificata la differenza tra la sua richiesta di un biennale da 6 milioni l’anno e l’offerta interista di due stagioni da 4,5 - si legge -. Il club, per politica e per margini stretti sui conti, non può spingersi oltre e, comunque, ha arruolato già a gennaio il sostituto, Robin Gosens. Adesso toccherà a Perisic decidere se adeguarsi e restare o rilanciare ancora e andar via: a rappresentarlo nel prossimo incontro Frane Jurcevic, amico e agente che lavora per la LJ Sports Group, l’agenzia del tennista Ivan Ljubicic che dall’ottobre 2020 cura anche gli interessi del nostro Matteo Berrettini. Molto dipenderà ora dalle proposte sul suo tavolo (alle sue condizioni) e finora lì il piatto langue: il croato vorrebbe giocare la Champions e il Newcastle, la squadra che ha bussato con più denari, non gli dà certo garanzie tecniche adeguate".