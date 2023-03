"Di Inter-Juve che non contano, non ne hanno ancora inventati. Conta per il semplice fatto che giocano sullo stesso campo due squadre che hanno scritto la storia del calcio italiano. Per questo, lo hanno etichettato Derby d’Italia; per questo, San Siro sarà vestito a festa, come richiede la tradizione. Per una cosa sola la sfida di stasera non conta: per lo scudetto". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che ricorda come ormai il tricolore sia destinato al Napoli. E quella di stasera sarà la prima sfida di una lunga serie a stretto giro di posta tra Inzaghi e Allegri.