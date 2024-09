Dopo tanta attesa, finalmente sta per arrivare l'esordio alla Pinetina di Tomas Palacios. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino ora avrà a disposizione due settimane per ambientarsi e per mettersi a disposizione di Inzaghi in vista della sfida di Monza la termine della sosta per le nazionali.

La rosea, peraltro, sottolinea un dettaglio non banale: ad aiutare l'inserimento del 21enne argentino ci saranno praticamente tutti i compagni di reparto. Ad eccezione di Bastoni, che dovrà essere valutato dallo staff medico azzurro dopo l'affaticamento con l'Atalanta, tutti gli altri difensori sono rimasti a Milano. Acerbi, Pavard, De Vrij, Darmian e Carlos Augusto faranno parte del nutrito gruppo di fedelissimi che durante questa sosta lavorerà alla Pinetina (presenti anche Sommer, che ha dato l’addio alla nazionale svizzera, e Barella, che oggi si opera al setto nasale e salterà il doppio impegno con l’Italia in Nations League). Loro senza dubbio daranno una mano all'ultimo arrivato. E ci sarà anche Bisseck, il possibile "modello" al quale si può ispirare Tomas in campo, come fatto già dalla dirigenza interista in sede di mercato...