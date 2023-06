Niente rinnovo per De Gea e strada spianata per Onana: secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United ormai ha deciso di dire addio al portiere spagnolo e fiondarsi con convinzione sul camerunese dell'Inter. Tra oggi e domani l'incontro a Ibizia con Ausilio e l'entourage di Onana servirà a definire i contorni dell'affare. "Lo United è ormai deciso a pagare i 50 milioni più bonus richiesti dai nerazzurri - si legge -. I soldi della cessione servono all’Inter per diverse urgenze, senza scordare però che pure la casella del portiere andrà riempita. Il club di Zhang vorrebbe spendere il meno possibile e affidare i guanti a un numero 1 d’esperienza in uscita da una big: le opzioni Lloris dal Tottenham e Keylor Navas dal Psg, oltre al prestito di Sommer dal Bayern, nascono da questa prospettiva maturata nell’ultimo incontro tra la dirigenza e Inzaghi".

Eppure restano vive altre idee, come quelle che portano al preferito Mamardashvili, ma costa circa 30 milioni e sarebbe fuori budget. "Per questo l’Inter ha chiesto informazioni su due portieri in scadenza 2024: David Raya, 27enne spagnolo del Brentford e della nazionale di De La Fuente, e Anatoliy Trubin, numero uno dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina. Quest’ultimo, 22 anni, costerebbe meno, “solo“ una decina di milioni, e potrebbe arrivare anche assieme a un portiere con maggiore curriculum", aggiunge la rosea.

