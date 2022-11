La frattura tra André Onana e il Camerun viene ricostruita dalla Gazzetta dello Sport, che racconta anche di un Samuel Eto'o - presidente federale - letteralmente infuriato con l'interista. Ma cosa è accaduto di così grave? A quanto pare, nella rifinitura pre-Serbia, Onana e Song discutono animatamente, con il c.t. che rimprovera il portiere per l'uso eccessivo del gioco con i piedi ("Qui non siamo all'Ajax!", gli avrebbe gridato) e con l'interista che non la prende bene, pretendendo rispetto e sottolineando come il problema della Nazionale non sia lui. "Se non vado bene, giochi un altro al posto mio!", avrebbe esclamato Onana, con Song che chiarisce subito che lo avrebbe accontentato. Da qui la richiesta di non accompagnare l'allenatore in conferenza stampa. E poi? Song, domenica sera, chiama Epassy e lo precetta per la partita con la Serbia senza comunicare nulla a Onana, che dal canto suo smentisce qualsiasi critica a N'Koulou sulla chat di squadra come riportato da alcuni media locali. Song avvisa Onana che non sarà il titolare solo ieri mattina subito dopo la colazione e lo rispedisce direttamente in albergo: niente titolarità e niente convocazione.