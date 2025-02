Il pareggio del Napoli contro la Lazio offre all'Inter una ghiotta possibilità di sorpasso in vetta alla classifica, ma per compiere la missioni servirà battere la Juventus questa sera a Torino. Dove alla fine sono partiti anche Marcus Thuram e Marko Arnautovic, entrambi reduci da qualche acciacco fisico post Fiorentina. La Gazzetta dello Sport è sicura: Inzaghi ha sciolto il grande dubbio di formazione per la difesa decidendo di puntare su Francesco Acerbi, con Stefan de Vrij destinato alla seconda panchina di fila. In attacco, invece, con tutta probabilità Mehdi Taremi affiancherà Lautaro Martinez, con Tikus pronto a subentrare a gara in corso.

Il resto della formazione sarà la migliore possibile, con Pavard e Bastoni a completare la difesa a tre, il ritorno sulle fasce di Dimarco e Dumfries e il solito trio di centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

