La Gazzetta dello Sport insiste: Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter. E stasera il belga guarderà il derby di coppa con tanta nostalgia addosso. "Romelu vedrà il derby con amici con in testa l’idea romantica di giocarlo di nuovo: sa che non sarà facile, che le variabili in gioco sono parecchie, ma è l’approdo voluto. Sognato - scrive la rosea -. Il canale con l’ex club Romelu l’ha (ri)aperto da settimane con chiamate a compagni ma, soprattutto, ai dirigenti. Chi di dovere gli ha risposto un po’ alla Tuchel: «Aspetta, abbi fede...». L’attesa è necessaria perché l’Inter, stretta tra le esigenze di bilancio, è al momento obbligata a tenere tutte le carte in mano".