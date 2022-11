L'ultima versione della Nazionale italiana nel 2022 vale un 5 in pagella, secondo la Gazzetta dello Sport. Solo in tre salvano la faccia dopo la brutta figura rimediata in amichevole in Austria, dove gli azzurri sono stati sconfitti 2-0: Donnarumma, Scalvini e Chiesa, premiati con un 6. Bocciati tutti gli altri, compresi i tre interisti che si fermano a 5,5.