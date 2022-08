Henrikh Mkhitaryan ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Un infortunio che verosimilmente porterà l'armeno a saltare le sfide dell'Inter delle prossime due settimane, ovvero quelle contro Spezia e Lazio. L'obiettivo di Inzaghi, secondo La Gazzetta dello Sport, "è recuperarlo in tempo per la partita con la Cremonese o quantomeno per il derby col Milan", si legge.