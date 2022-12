Il cambio dopo appena tre minuti del secondo tempo aveva fatto scattare l'allarme, ma per Henrikh Mkhitaryan la situazione non sembra essere nulla di grave come spiega oggi anche la Gazzetta dello Sport. La sostituzione con Gagliardini a inizio ripresa nell'ultima amichevole prima del ritorno alle gare ufficiali è da considerarsi solo precauzionale: "Niente di grave o preoccupante, solo una leggera lombalgia, ma meglio evitare inutili rischi in vista della sfida contro il Napoli, anche perché l’armeno è una carta preziosissima in mano a Inzaghi. In ogni caso, Micki sarà rivalutato alla Pinetina già oggi dallo staff medico nerazzurro", si legge sulla rosea.