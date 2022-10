"Il flessore della coscia sinistra è materia delicatissima e col Barcellona il numero 90 dovrà stare a bordo campo ad incitare la compagnia. La speranza era di averlo molto prima, ma lo stesso Inzaghi ha parlato di questo recupero rallentato: «Non so se Lukaku ci sarà per il Sassuolo, c’è qualche speranza ma non sono fiducioso. Ha fatto un allenamento, volevamo unirlo al gruppo, ma è stato fatto un esame e non poteva stare con noi. Sta tutto il giorno con i dottori, è un’assenza che pesa…», ha detto Simone. Quanto sia necessario trasformare quella speranza in realtà è sotto gli occhi di tutti e Rom stringerà i denti per farcela: la sua assenza ha lasciato un cratere davanti. Lo stesso Lautaro, che ha lasciato il campo con volto dolorante, tenendosi la coscia (sarà valutato oggi), si sbatte, ma non ha la stessa leggerezza che lo aiuta a segnare ogni volta che mette la maglia dell’Argentina", scrive la Gazzetta dello Sport.