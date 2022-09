Romelu Lukaku torna a Milano e spera di rimettersi a disposizione di Inzaghi nel più breve tempo possibile. Stasera o al più tardi domani mattina, il belga sarà in Italia dopo aver terminato il periodo di cure con il fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck. "Contro il Torino il centravanti sarà in tribuna a San Siro, per star vicino ai suoi compagni in un momento che neppure lui immaginava così complicato - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Lo staff medico nerazzurro farà dunque il punto nelle prossime ore con lo stesso Maesschalck e valuterà le condizioni di Romelu. Il belga, va ricordato, è alle prese con una distrazione muscolare al flessore rimediata il giorno dopo la sconfitta con la Lazio. La sua voglia di accelerare i tempi del rientro, inizialmente stimato dopo la sosta, è enorme". Nessuno vuole correre il minimo rischio e quindi è da escludere la sua presenza già a Plzen martedì prossimo, ma esiste qualche speranza per rivedere Big Rom tra i convocati per la trasferta di Udine.