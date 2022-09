La buona notizia per Inzaghi arriva dagli esami che ieri ha svolto Romelu Lukaku per verificare l'evoluzione dell'infortunio ai flessori di un mese fa: esito ok, il belga prosegue bene il recupero post-infortunio e la rincorsa verso il ritorno in campo. "Ma vista l’importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, considerando anche il Mondiale alle porte, in casa Inter c’è comprensibile prudenza sull’impiego del belga, specie dall’inizio, sabato con la Roma - spiega la Gazzetta dello Sport -. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo, previsto per domani: solo a quel punto si deciderà la strada migliore".