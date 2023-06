Il blitz era previsto e puntualmente è arrivato, già nella giornata di ieri: Piero Ausilio è volato a Londra per iniziare i dialoghi con alcuni club inglesi. Prima tappa il Chelsea: sul tavolo soprattutto i nomi di Lukaku e Koulibaly, con i nerazzurri che hanno chiesto in prestito entrambi.

"Il faccia a faccia con il Chelsea è stato utile per ribadire il concetto concordato nel vertice con Inzaghi di martedì: il belga deve far parte dell’attacco del prossimo anno insieme a Lautaro - spiega la Gazzetta dello Sport -. L’allenatore vuole anche la conferma in porta di Onana che però i Blues seguono da tempo: ribadito l’interesse per il camerunese anche per far capire all’Inter che non può avere Lukaku e Koulibaly in prestito senza un sacrificio. I dirigenti di Boehly vogliono monetizzare le cessioni della punta e del difensore, in tutto pagati 155 milioni". Ma Lukaku ha le idee chiare: solo Inter. E questo può risultare fondamentale come un anno fa.

Capitolo Koulibaly, già fuori dal progetto di Pochettino. "Non è una trattativa facile. Per la volontà degli inglesi di non dare in prestito un elemento del suo peso e perché Kalidou pensa a un riscatto. Come successo a Napoli, dopo una prima stagione deludente: al secondo anno, con Sarri in panchina, è diventato uno dei migliori difensori d’Europa. Ora vuole convincere Pochettino, ma in casa Blues sono troppi i centrali in rosa in vista di una stagione senza impegni in Europa. E rientrerà anche Colwill, stellina del 2003 protagonista al Brighton, che reclamerà il suo spazio. Ecco perché oggi Koulibaly è considerato un esubero dal Chelsea. L’Inter è ferma al prestito, con la richiesta al calciatore di decurtarsi – e di tanto - l’ingaggio, oggi da dieci milioni a stagione".

