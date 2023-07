Incassati i soldi dalla cessione di Marcelo Brozovic, l'Inter è pronta per un decuso assalto con il Chelsea per Romelu Lukaku. È questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la chiara richiesta di Inzaghi alla società. Con Big Rom che chiede un affondo deciso nei prossimi 7 giorni. "Il centravanti belga, che ha già ribadito chiaramente di non voler tornare al Chelsea e che quindi chiede ai nerazzurri di risparmiargli il raduno con i Blues che per lui scatta entro una settimana - si legge -. Inzaghi si ritroverà invece con la rosa giovedì 13 luglio, ma ai giocatori impegnati a giugno con le rispettive nazionali sarà concessa una settimana in più".

La strategia nerazzurra è chiara: proporre un prestito con obbligo di riscatto, con l'obiettivo di ritardare al prossimo anno l'impatto a bilancio.

