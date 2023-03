Rientrato oggi ad Appiano Gentile dopo l'impegno con la Nazionale bosniaca con la quale ieri sera ha giocato sessantatré minuti contro la Slovacchia, Edin Dzeko - come ha spiegato prima anche Sky Sport - ha svolto, nell'allenamento odierno, lavoro personalizzato per via di una lombalgia rimediata durante gli impegni con la Bosnia. "Edin oggi è stato visitato e andrà rivalutato tra 48 ore dopo un po' di terapie specifiche - si legge su Gazzetta.it -. Considerando che si va verso un aprile con molti impegni, non c'è la volontà di affrettare il recupero, ma il problema non sembra comunque serio".