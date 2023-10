La Gazzetta dello Sport fissa nel 15 luglio la data spartiacque: la separazione della Lu-La. Definitiva e più profonda rispetto a quella di due estati precedenti. Lautaro ha detto no: dopo la sgasata di Ausilio, Lukaku aveva provato a rimettere insieme i cocci ma senza successo anche per l'obiezione proprio del suo ex compagno di squadra. Lo spogliatoio - con a capo il Toro - ha detto no. E adesso l'argentino, senza Lukaku, è più libero di sprigionare sia la sua leadership che la sua voglia di gol: i numeri dimostrano tutto. Anche perché al suo fianco adesso c'è Thuram, con il quale si trova forse addirittura meglio: reti copiose e maturità raggiunta al massimo.

Sono 11 i gol di Lautaro fin qui in campionato, mentre Lukaku è a 5 ma in rimonta dopo un avvio difficile. "Pronto per domani" ha scritto ieri il capitano nerazzurro sui social: Inzaghi si gode il presente e non pensa al passato. Capiremo in campo che Inter-Roma sarà.

