Milito e Vieri raggiunti a quota 28 gol in un anno solare, ma Lautaro Martinez ha tutta l'intenzione di superare i due "maestri" e chiudere in bellezza un 2023 da sogno.Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Meazza ne segnò 29 nel 1930 e 30 nel 1933, poi ci sarebbe Angelillo con i suoi 31 centri in tutto il 1958 e i 32 datati 1951 del primatista Nyers.

La prima chance arriverà domani sera, contro la Real Sociedad, match che i nerazzurri devono vincere per assicurarsi il primo posto nel girone di Champions. L'Inter sa di potersela giocare con chiunque, ma è chiaro che partire nella fase degli scontri diretti con un ottavo più "morbido" non sarebbe male. E allora Inzaghi difficilmente rinuncerà a Lautaro, sempre più centrale nella sua squadra. I numeri confortano la sensazione: 14 gol in campionato sui 37 totali, mentre in Europa ha effettuato il 29,3% dei tiri (22 su 75). Si tratta della percentuale più alta registrata in questa Champions.