Simone Inzaghi ieri ha trovato il modo di complimentarsi con Marotta anche a livello pubblico: "Marotta è la continuità, sono contento. Lo conosciamo bene tutti, sappiamo che persona è. Farà sicuramente bene", ha detto il tecnico nerazzurro intercettato da SkySport dopo un pranzo nel centro di Milano.

Inzaghi sta per firmare il suo personale rinnovo con l'Inter. A breve - come scrive la Gazzetta dello Sport - ci sarà il tanto atteso vertice di mercato per definire le strategie legate alla campagna di rafforzamento dopo l'insediamento di Oaktree. Domani, invece, è atteso il summit con l'agente Tinti, Marotta e Ausilio per definire gli ultimi dettagli del nuovo contratto che legherà Inzaghi all'Inter fino al 2027 per 6,5 milioni netti a stagione. Ormai prossime anche le firme fino al 2029 di Barella (dovrebbe essere il primo annuncio) e Lautaro.