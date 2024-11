Inzaghi cambia gli uomini, ma non la filosofia. E allora - come conferma la Gazzetta dello Sport - oggi turno di riposo iniziale per Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Stasera c'è l'Arsenal, ma domenica arriva a Milano un Napoli riposato senza impegni europei. E allora la rosa va sfruttata fino in fondo.

La partita di stasera, ad ogni modo, non deciderà, ma può essere determinante per la consapevolezza come lo fu il Barcellona nell'autunno del 2022. Intanto dal 1' ci sarà Lautaro, per la prima volta titolare in questa edizione della Champions dopo tre panchine consecutive. L'argentino farà coppia con Taremi e non ha nascosto tutta la sua delusione per il settimo posto nel Pallone d'Oro, sperava di arrivare più in alto. "Quale miglior palcoscenico della gara di stasera? Quale miglior occasione di una partita di Champions, per far vedere che il Toro sposta gli equilibri anche a grandi altezze?", si domanda la rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro.

