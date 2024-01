Anche un pareggio in casa di una squadra in lotta per la Champions sarebbe un risultato non troppo positivo. Basterebbe questo dato della Gazzetta dello Sport per far capire quanto sia delicato l'impegno di domani dell'Inter a Firenze contro una squadra ancora a secco di vittorie nel 2024.

Un impegno reso ancor più gravoso dalle assenze contemporanee di Barella e Calhanoglu a centrocampo. Inzaghi - secondo la rosea - sostituirà i due con Frattesi e Asllani. Per il resto, però, nonostante le fatiche della Supercoppa in Arabia, il tecnico nerazzurro non potrà cambiare e si affiderà ai soliti senatori: in altre circostanze, e con un altro calendario, probabilmente si sarebbero viste rotazioni maggiori. In settimana, lo staff dell'allenatore nerazzurro ha studiato nei dettagli la squadra di Italiano, con particolare attenzione agli esterni d'attacco e a quel Bonaventura che sa sempre farsi trovare pronto per far male.

