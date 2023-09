Dopo l'allenamento di ieri, Inzaghi può sorridere. Come informa anche la Gazzetta dello Sport, recuperato totalmente Mkhitaryan dopo la botta al ginocchio di lunedì sera a Cagliari. "Allarme rientrato, con l’armeno che corre verso un’altra maglia da titolare. Insomma, come era prevedibile, Inzaghi potrebbe affidarsi per la terza partita consecutiva allo stesso undici iniziale, con Marcus Thuram spalla di Lautaro Martinez in attacco e Stefan de Vrij a guidare la difesa al posto dell’acciaccato Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio fa progressi e potrebbe essere convocato per la prima volta dopo il problema al soleo della gamba destra accusato a inizio agosto".

Ma in difesa Inzaghi avrà anche Benjamin Pavard, che ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni e sarà convocato. "Probabile che Inzaghi possa anche concedergli qualche minuto in campo, per un primo assaggio da beniamino di San Siro. Che ritroverà anche Alexis Sanchez: anche il cileno andrà in panchina, poi si vedrà", si legge.

