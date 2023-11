Allarme in casa Inter: stop per Alessandro Bastoni. A poco più di una settimana da Juve-Inter, si ferma il difensore nerazzurro durante l'allenamento con la Nazionale.

Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il difensore di Inzaghi ha lasciato ieri la seduta per un affaticamento muscolare al polpaccio destro: oggi verranno effettuati i controlli, ma si può prevedere un rientro anticipato a Milano. La speranza è che si tratti, appunto, solo di affaticamento e che non ci sia una lesione che lo metterebbe fuori dai giochi per il Derby d'Italia.

Intanto, domani sera contro la Macedonia del Nord, il suo posto in azzurro dovrebbe essere preso da uno tra Gatti e Buongiorno. Darmian, Acerbi e Dimarco il resto della linea a quattro prevista dal cittì: tutti interisti.