Sfumata l'occasione Paulo Dybala, sono da escludere ulteriori interventi in attacco dell'Inter: ora, sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'unica esigenza dell'Inter per l'attacco è cedere Alexis Sanchez. Un'impresa tutt'altro che semplice per i dirigenti nerazzurri piazzare il cileno che si è detto disposto a lasciare Milano con l’aiuto di una buonuscita, ma solo se dovesse trovare una sistemazione a lui gradita. Questa non sembra poter essere rappresentata dal Marsiglia, nonostante la richiesta di Tudor. Nel frattempo, Inzaghi, in accordo col club, ha deciso di non convocare il giocatore per le amichevoli pre-stagionali, in attesa di trovare una soluzione.