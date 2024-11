Inter e Atalanta capoliste per una notte. Ed è impressionante la prova di forza dei campioni in carica, che abbattono il Verona con 5 gol tutti già nel primo tempo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si è trattato di una superiorità ai limiti dell’imbarazzante, che un po’ annacqua la ridondanza del risultato. Nei trenta minuti fatali in cui hanno preso forma i cinque gol interisti, l’Hellas sembrava uno sparring partner estivo, tipo le selezioni delle valli che ad agosto fanno il tagliando a squadre di Serie A o B, scrive la rosea.

E quella di ieri - si legge - è stata la vittoria del “redivivo” Joaquin Correa. "Quasi sopportato in forza di un contratto oneroso, che nessuno ha voluto accollarsi, neppure in prestito, Correa ha mostrato quanto sarebbe stata diversa la sua carriera se fosse riuscito a essere continuo". Intanto adesso è una carta in più a tutti gli effetti per Inzaghi.