Dopo un'attesa interminabile, ieri i tifosi dell’Inter hanno potuto vedere finalmente Yann Sommer a Milano. Il portiere elvetico è atterrato al terminal per i voli privati di Linate assieme alla moglie Alina Schneider, primo step prima delle visite mediche odierne a cui seguiranno le firme e il primo allenamento ad Appiano Gentile con i nuovi compagni. "Per settimane Inzaghi ha inseguito il suo portiere titolare dopo l’addio di Onana e lo ha avuto solo dopo il pagamento dei sei milioni chiesti dal Bayern ma in due tranche. Domani, invece, potrebbe essere il giorno di Lazar Samardzic, nerazzurro in pectore da giorni", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

