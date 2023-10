Niente turnover per l'Inter, impegnata questo pomeriggio contro il Bologna nell'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali. Oggi a San Siro non ci saranno novità di formazione rispetto alla squadra che martedì sera ha superato il Benfica in Champions, assicura La Gazzetta dello Sport. In attacco spazio quindi alla ThuLa (Inzaghi ha valutato la possibilità di far riposare Thuram dopo i crampi di Champions, ma ha avuto delle rassicurazioni da Marcus), con Sanchez atteso a gara in corso per dare un po' di riposo a Lautaro. In mezzo al campo confermatissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in difesa ci saranno di nuovo Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sugli esterni.

Oggi Inzaghi ritrova tra i convocati anche Davide Frattesi e Stefano Sensi, pienamente recuperati dai rispettivi infortuni. "Loro, come Asllani, Carlos Augusto, Cuadrado e Darmian, godono della totale fiducia del tecnico e rendono la rosa nerazzurra profonda e ricca di qualità. Ma oggi niente sorprese, neanche in difesa: l’Inter prova a scappare e lo farà con i suoi titolarissimi", chiosa la rosea.

